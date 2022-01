Gb, Corte Suprema valuta il ricorso in appello di Assange contro l'estradizione negli Usa

ansa

La Corte Suprema di Londra esamina il ricorso in appello del fondatore di Wikileaks Julian Assange, che rischia di essere estradato a breve negli Stati Uniti. Una decisione è attesa intorno alle 11:45 italiane. Washington accusa l'australiano di avere diffuso, dal 2010, più di 700.000 documenti riservati sulle attività militari e diplomatiche americane, in particolare in Iraq e Afghanistan. Assange rischia fino a 175 anni di carcere in un caso che rappresenta, secondo i suoi sostenitori, un grave attacco alla libertà di stampa.