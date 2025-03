Il capitano della nave cargo Mv Solong che ha speronato una petroliera nel Mare del Nord è di nazionalità russa. L'uomo, di 59 anni, è stato arrestato per "negligenza grave". Secondo il Telegraph, la Mv Solong non aveva superato dieci controlli di sicurezza. Tra i problemi riscontrati, la bussola di emergenza per la guida che è risultata difettosa.