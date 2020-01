Gb, Buckingham Palace frena su annuncio di Harry e Meghan 

Basta confronti con Kate Middleton, finalmente Meghan Markle esce allo scoperto con tutta la sua personalità. Tanti sorrisi, naturalezza e la gioia di stare in Africa. La duchessa di Sussex ha iniziato il suo terzo giorno di un tour che durerà due settimane insieme al principe Harry e al piccolo Archie. Ha detto del bimbo che è un po' brontolone, e che il duca è il miglior papà e lui ha ricambiato con altrettanti complimenti alla mamma. La Markle sfoggia look casual (come il giubbino di jeans o l'abito riciclato) e perfetti per la situazione, non porta l'anello di fidanzamento al dito (quello col diamante proveniente dal Botswana) e parla ai ragazzi. “Non importa dove ti trovi nel mondo, se vivi in una piccola comunità o in una grande città, tutti hanno a che fare con una versione diversa della stessa cosa”. E finalmente i duchi di Sussex fanno la loro prima uscita africana con Archie e il video social fa impazzire tutti...