Gb, Boris Johnson: "Superato il picco di epidemia del coronavirus"

Il Regno Unito, il secondo Paese più colpito dal coronavirus in Europa con ormai 26.711 morti, ha "superato il picco" dell'epidemia. Lo ha affermato il primo ministro Boris Johnson. "Siamo in una tendenza decrescente". "Nel complesso abbiamo preso le decisioni

giuste al momento giusto", ha affermato il premier, alla sua prima conferenza stampa dopo l'esperienza personale del contagio, del ricovero in ospedale e infine della guarigione.