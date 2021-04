Gb, Boris Johnson ricorda il principe Filippo: "Ha ispirato i giovani"

"Ricorderemo il duca di Edimburgo per il suo contributo alla nazione e per il suo solido supporto alla regina. Ed è proprio alla famiglia reale che sono rivolti i pensieri di tutto il Paese". Così, davanti a Downing Street, il premier britannico Boris Johnson ha commentato la morte del principe Filippo. "Si è guadagnato l'affetto di generazioni qui nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo" e ha "ispirato la vita di tantissimi giovani" , ha aggiunto.

Il consorte più longevo della storia - "Come nazione e come regno ringraziamo la straordinaria e figura e il lavoro" del principe Filippo, ha detto ancora il premier definendo il duca di Edimburgo "un amorevole marito, un padre e un nonno affettuoso". Era il consorte più longevo della storia, una delle ultime persone sopravvissute in questo Paese ad aver prestato servizio nella Seconda guerra mondiale", ha aggiunto Johnson.

Leggi Anche Addio al principe Filippo: una vita a fianco della regina

Figura istituzionale, marito, padre e nonno - Filippo poi "ha contribuito - ha sottolineato ancora il premier - a guidare la famiglia reale e la monarchia, in modo da farla rimanere un'istituzione indiscutibilmente vitale per l'equilibrio e la felicità della nostra vita nazionale". Ed è proprio alla regina e a tutta la famiglia reale che sono andati i pensieri del premier. "Non solo abbiamo perso figura pubblica molto rispettata ma anche un marito, un padre e un nonno molto orgoglioso".

Gb, è morto il principe Filippo: marito della regina Elisabetta Instagram 1 di 90 Instagram 2 di 90 Instagram 3 di 90 IPA 4 di 90 IPA 5 di 90 Instagram 6 di 90 Instagram 7 di 90 Instagram 8 di 90 IPA 9 di 90 IPA 10 di 90 Instagram 11 di 90 IPA 12 di 90 IPA 13 di 90 Instagram 14 di 90 Instagram 15 di 90 Gb, scivolone del principe Filippo: impreca contro fotografo 16 di 90 IPA 17 di 90 IPA 18 di 90 IPA 19 di 90 IPA 20 di 90 ansa 21 di 90 ansa 22 di 90 ansa 23 di 90 IPA 24 di 90 twitter 25 di 90 IPA 26 di 90 tgcom24 27 di 90 IPA 28 di 90 IPA 29 di 90 IPA 30 di 90 IPA 31 di 90 IPA 32 di 90 IPA 33 di 90 IPA 34 di 90 IPA 35 di 90 IPA 36 di 90 IPA 37 di 90 IPA 38 di 90 IPA 39 di 90 IPA 40 di 90 IPA 41 di 90 IPA 42 di 90 IPA 43 di 90 IPA 44 di 90 IPA 45 di 90 IPA 46 di 90 IPA 47 di 90 IPA 48 di 90 IPA 49 di 90 IPA 50 di 90 IPA 51 di 90 IPA 52 di 90 IPA 53 di 90 IPA 54 di 90 IPA 55 di 90 IPA 56 di 90 IPA 57 di 90 IPA 58 di 90 IPA 59 di 90 IPA 60 di 90 IPA 61 di 90 IPA 62 di 90 IPA 63 di 90 IPA 64 di 90 IPA 65 di 90 IPA 66 di 90 IPA 67 di 90 IPA 68 di 90 IPA 69 di 90 IPA 70 di 90 IPA 71 di 90 IPA 72 di 90 IPA 73 di 90 IPA 74 di 90 IPA 75 di 90 IPA 76 di 90 IPA 77 di 90 IPA 78 di 90 IPA 79 di 90 IPA 80 di 90 IPA 81 di 90 IPA 82 di 90 IPA 83 di 90 IPA 84 di 90 IPA 85 di 90 IPA 86 di 90 IPA 87 di 90 IPA 88 di 90 IPA 89 di 90 IPA 90 di 90 leggi dopo slideshow ingrandisci

Pensiero alla regina - "Parlando in occasione delle nozze d'oro, Sua Maestà ha detto che il nostro Paese deve molto a suo marito e ha con lui un debito molto più grande di quanto avrebbe mai rivendicato, o che mai sapremo. E sono sicuro che la stima sia corretta. Quindi oggi piangiamo con Sua Maestà la regina", ha concluso Johnson.