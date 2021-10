Gb, benzinai: fornitura migliora in Scozia e nord Inghilterra

Ansa

L'approvvigionamento di benzina va ancora a rilento a Londra e nel sud-est dell'Inghilterra, dove un quinto delle aree di rifornimento è ancora a secco, ma "è in via di soluzione" in Scozia e nell'Inghilterra centrale e settentrionale. Lo afferma il sindacato dei benzinai, la Petrol Retailers Association (Pra), citata dalla Bbc. Intanto il Regno Unito comincia a utilizzare i soldati per colmare i vuoti nella catena d'approvvigionamento.