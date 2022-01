Gb, approvata l'estradizione di Mike Lynch negli Usa per Autonomy

-afp

Il Regno Unito approva l'estradizione negli Stati Uniti di Mike Lynch, il fondatore di Autonomy. Lynch e Sushovan Hussain, l'ex chief financial officer della multinazionale d'informatica, sono stati accusati da Hewlett Packard Enterprise (Hpe) di aver manipolato i conti della loro società spingendo così Hpe a pagare 5 miliardi di dollari in più per l'acquisizione di Autonomy nel 2011. L'estradizione è stata approvata poco dopo che un giudice britannico ha stabilito che Lynch è stato disonesto nella vendita della sua società.