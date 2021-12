Gb, al ministro degli Esteri Liz Truss l'interim per la Brexit

Afp

Il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ha assunto la responsabilità degli affari legati alla Brexit dopo le dimissioni presentate da David Frost. Ne ha dato notizia Downing Street. Frost se ne era andato in polemica con Boris Johnson per le politiche assunte dal premier in materia di lotta al Covid. Questa che si è chiusa è stata una settimana politicamente tragica per Johnson che deve affrontare anche una fronda interna al suo partito.