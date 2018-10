Gb, al congresso Tory mozione di sfiducia contro la premier May

Scricchiola la posizione del premier britannico, Theresa May: durante il congresso dei Tory, in corso a Birmingham, un deputato del suo partito, James Duddridge, ha infatti formalizzato la prima mozione ufficiale di sfiducia. Per ora non è ancora stato raggiunto il quorum di richiedenti necessario per convocare l'elezione di un nuovo leader del partito, ma sulla carta è possibile che la mozione raccolga i consensi necessari.