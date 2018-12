Gb, a 4 anni chiama i soccorsi e salva la mamma: "Venite, ci sono io, un cane e un gattino"

A soli 4 anni ha avuto la prontezza di telefonare al numero inglese delle emergenze 999 e salvare così la mamma alle prese con un doloroso attacco di fibromialgia e in stato di incoscienza. E ora gioca serena con il modellino dell'ambulanza che le hanno regalato i soccorritori. La protagonista della storia è Kaitlyn Wright di Askerswell, in Gran Bretagna. "In casa ci sono io, il cane e il gattino. Bisogna andare giù per la grande collina e su dall'altra parte", riferiva la piccola all'operatrice del call center, Jess, che cercava di individuare l'indirizzo per inviare i paramedici. Una volta soccorsa la donna, la bimba ha poi fatto visita al centro dell'emergenze South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust per incontrare la centralinista ed essere premiata per il suo coraggio.