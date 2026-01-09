Gb, 45enne italiano condannato per tentato stupro sul volo Napoli-Edimburgo

Dalle prove forensi sono emerse tracce dello sperma di Cristiano che hanno portato alla condanna per tentato stupro, insieme alla testimonianza di un passeggero. L'uomo aveva cercato anche di convincere la donna a seguirlo sul bagno dell'aereo. La vittima aveva acconsentito ma solo per liberarsi dell'aggressore e chiedere aiuto all'equipaggio, che è immediatamente intervenuto, bloccando l'uomo nella toilette fino all'atterraggio all'aeroporto di Edimburgo. Il comandante del volo aveva quindi chiamato la polizia scozzese che, salita a bordo, aveva arrestato il 45enne. Inutile il suo tentativo di difendersi sostenendo che la donna fosse consenziente. Un giudice dell'Alta Corte di Edimburgo lo ha rimesso sotto custodia cautelare, in attesa dell'udienza in cui sarà annunciata la pena, fissata per il 6 febbraio.