Gb, 45enne italiano condannato per tentato stupro sul volo Napoli-Edimburgo

L'uomo si era spostato sull'aereo vicino a una giovane donna scozzese per poi iniziare a farle avance e a offrirle del vino, sino a passare alle molestie sessuali
© -afp
Un italiano di 45 anni, Nicola Cristiano, è stato giudicato colpevole da un tribunale scozzese per tentato stupro nei confronti di una passeggera che volava con lui da Napoli a Edimburgo il 13 maggio. Lo riportano i media britannici, secondo cui l'uomo si era spostato sull'aereo vicino alla donna - di cui non si conosce l'identità per ragioni legali, ma solo che è nata nel 1993 ed è scozzese - per poi iniziare a farle avance e a offrirle del vino, sino a passare alle molestie sessuali. Il tutto è avvenuto nel corso di un volo notturno di una compagnia low-cost.
Dalle prove forensi sono emerse tracce dello sperma di Cristiano che hanno portato alla condanna per tentato stupro, insieme alla testimonianza di un passeggero. L'uomo aveva cercato anche di convincere la donna a seguirlo sul bagno dell'aereo. La vittima aveva acconsentito ma solo per liberarsi dell'aggressore e chiedere aiuto all'equipaggio, che è immediatamente intervenuto, bloccando l'uomo nella toilette fino all'atterraggio all'aeroporto di Edimburgo. Il comandante del volo aveva quindi chiamato la polizia scozzese che, salita a bordo, aveva arrestato il 45enne. Inutile il suo tentativo di difendersi sostenendo che la donna fosse consenziente. Un giudice dell'Alta Corte di Edimburgo lo ha rimesso sotto custodia cautelare, in attesa dell'udienza in cui sarà annunciata la pena, fissata per il 6 febbraio.