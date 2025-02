Uno studente di 15 anni è stato accoltellato a morte in una scuola di Sheffield, nell'Inghilterra centrale, in quello che appare come un nuovo grave caso di violenza giovanile in Gran Bretagna. La polizia locale ha arrestato il presunto aggressore, un coetaneo che frequenta lo stesso istituto, la All Saints Catholic High School. L'edificio è stato evacuato durante l'intervento delle forze dell'ordine.