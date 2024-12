Gazprom interrompe le forniture di gas alla Moldavia: "Non hanno pagato" | Il premier: "Pronti a gestire lo stop russo"

Il primo ministro moldavo Dorin Recean ha condannato la mossa di Gazprom affermando che il suo governo non riconosce il debito citato, che non è stato "validato da una valutazione indipendente internazionale". E sostiene, citando i risultati di società di revisione britanniche e norvegesi, che il suo debito è di circa 8,6 milioni di dollari, di molto inferiore rispetto a quello dichiarato da Gazprom. Recean ha aggiunto che il suo Paese ha spinto per diversificare le forniture di gas naturale per ridurre la dipendenza dall'impianto di Kuciurgan, e ha detto che il governo "analizzerà attentamente le opzioni legali, compreso il ricorso all'arbitrato internazionale", per proteggere gli interessi nazionali. "Il nostro Paese è pronto a gestire qualsiasi situazione si verifichi in seguito alla decisione del Cremlino", ha assicurato.