Gazprom: "Al lavoro per ripristinare gasdotto Nord Stream"

Il portavoce di Gazprom, Sergej Kupriyanov, ha affermato che la società sta cercando possibili soluzioni per ripristinare il sistema di gasdotti Nord Stream.

Lo ha dichiarato tramite collegamento video in una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. "Ora abbiamo iniziato a cercare possibili soluzioni per ripristinare il sistema Nord Stream. Al momento non è possibile stimare i tempi di tale lavoro, i tempi di ripristino delle prestazioni del sistema", ha affermato Kupriyanov, facendo riferimento alle perdite di gas su entrambi i gasdotti che collegano l'Europa alla Russia.