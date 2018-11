Gaza, razzi nella notte lanciati sul Neghev: nessuna vittima

Una calma precaria regna all'alba al confine fra Gaza e Israele dopo che in nottata dalla Striscia sono stati lanciati verso il Neghev 17 razzi, che non hanno provocato vittime. Questi lanci sono giunti in seguito ad un aspro scontro a fuoco a Khan Yunes, a sud di Gaza, che ha visto opposti una unità speciale israeliana che stava svolgendo nella Striscia una operazione segreta ed una unità militare di Hamas.