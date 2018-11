Gaza, oltre 400 razzi su Israele: trovato un morto sotto le macerie

Si tratta dello scontro più duro dal 2014, che lascia presagire lo spettro di un nuovo conflitto. Il portavoce dell'ala militare di Hamas ha minacciato di colpire Beersheba e Ashdod "se Israele persiste nella sua aggressione" sulla Striscia.



Anche il Movimento per il Jihad Islamico in Palestina ha fatto eco al comunicato di Hamas, sostenendo che "le fazioni palestinesi hanno la capacità di continuare la loro offensiva".



Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione del Consiglio di Difesa, ammonendo Hamas: "Se continuerà ad attaccare i civili israeliani, anche i raid nella Striscia proseguiranno". "Hamas sta cercando di cambiare le regole del gioco - ha detto il portavoce del ministero degli Affari esteri, Emmanuel Nahshon - e usa i cittadini israeliani come ostaggi del terrore allo stesso modo di come tratta la propria popolazione a Gaza".



Domenica un violento scontro tra Hamas e Israele aveva fatto risalire d'un colpo la tensione a Gaza, provocando sei morti tra le fila palestinesi e diversi feriti. Tra le vittime ci sarebbe anche Nour Barake, comandante del braccio militare dell'organizzazione a Khan Younes nel sud di Gaza, dove tutto è cominciato. La sua uccisione è stata attribuita da Hamas all'azione di un'unità d'élite israeliana penetrata all'interno della Striscia.