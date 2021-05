Gaza, nella notte nuovi raid: colpito "ufficio operativo" di Hamas | Oggi si riunisce Consiglio Onu

Striscia di Gaza, le foto dal fronte di guerra IPA 1 di 77 IPA 2 di 77 IPA 3 di 77 IPA 4 di 77 IPA 5 di 77 IPA 6 di 77 IPA 7 di 77 IPA 8 di 77 IPA 9 di 77 IPA 10 di 77 IPA 11 di 77 IPA 12 di 77 IPA 13 di 77 IPA 14 di 77 IPA 15 di 77 IPA 16 di 77 IPA 17 di 77 IPA 18 di 77 IPA 19 di 77 IPA 20 di 77 IPA 21 di 77 IPA 22 di 77 IPA 23 di 77 IPA 24 di 77 IPA 25 di 77 IPA 26 di 77 IPA 27 di 77 IPA 28 di 77 IPA 29 di 77 IPA 30 di 77 Afp 31 di 77 Afp 32 di 77 Afp 33 di 77 Afp 34 di 77 Afp 35 di 77 Afp 36 di 77 Afp 37 di 77 Afp 38 di 77 Afp 39 di 77 Afp 40 di 77 Afp 41 di 77 Afp 42 di 77 Afp 43 di 77 Afp 44 di 77 Afp 45 di 77 Afp 46 di 77 Afp 47 di 77 Afp 48 di 77 Afp 49 di 77 Afp 50 di 77 Afp 51 di 77 Afp 52 di 77 Afp 53 di 77 Afp 54 di 77 Afp 55 di 77 Afp 56 di 77 Afp 57 di 77 Afp 58 di 77 Afp 59 di 77 Afp 60 di 77 Afp 61 di 77 Afp 62 di 77 Afp 63 di 77 Afp 64 di 77 Afp 65 di 77 Afp 66 di 77 Afp 67 di 77 Afp 68 di 77 Afp 69 di 77 Afp 70 di 77 Afp 71 di 77 Afp 72 di 77 Afp 73 di 77 Afp 74 di 77 Afp 75 di 77 Afp 76 di 77 Afp 77 di 77 leggi dopo slideshow ingrandisci

Non si attenua la tensione a Gaza. L'esercito israeliano annuncia l'operazione di terra ma era solo una trappola per far riunire i vertici di Hamas nei loro tunnel per poi bombardarli. I raid aerei sono proseguiti per tutta la notte, colpito "l'ufficio operativo" di Hamas. Le vittime nella Striscia, secondo le autorità, è salito a 126, tra cui 31 bambini. L'Egitto chiede un cessate il fuoco anche parziale per evacuare i feriti. Oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza Onu.