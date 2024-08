Gaza, mamma e gemellini appena nati uccisi da una bomba mentre il papà era andato a registrarli

Ancora una storia di dolore a Gaza. Asser e Ayssel sono venuti al mondo nella guerra e sono stati uccisi dalla guerra. Due gemellini, uniti nella vita e nella morte arrivata dopo solo 72 ore dalla nascita. Un'esistenza durata un respiro, strappata via da un gorgo di violenza che sembra non conoscere fine a Gaza. Tanto che il padre non ha fatto in tempo nemmeno a ritirare i loro certificati di nascita, prima di ricevere la telefonata in cui ha scoperto che un raid israeliano gli aveva distrutto la casa e la vita, portandosi via i bambini, la moglie e la suocera. La tragedia è avvenuta a Deir al Balah, nel centro della Striscia.