Gasdotto Nord Stream 2, Stati Uniti e Germania annunciano l'accordo

Ansa

Gli Stati Uniti e la Germania hanno annunciato con una dichiarazione congiunta l'accordo per il completamente del gasdotto russo Nord Stream 2. La Germania si impegna ad agire se la Russia userà il gasdotto come arma contro l'Ucraina: "Respingeremo ogni aggressione e ogni attività maligna russa in Ucraina". Ucraina e Polonia, dal canto loro, hanno dichiarato invece che il controverso gasdotto ha portato a nuove "minacce" per l'Europa centrale.