Gas, al Consiglio sull'Energia Ue fumata nera sul price cap | Fonti: "Solo moderati progressi"

Tuttavia, riferisce una fonte diplomatica Ue, "sono stati fatti moderati progressi. I ministri europei restano comunque divisi sulla definizione delle soglie per l'attivazione del meccanismo di correzione dei mercati". La discussione slitta ora all'ultimo Consiglio Energia dell'anno, in programma il 19 dicembre. Il dossier sarà anche sul tavolo del vertice dei capi di Stato e di governo Ue giovedì 15 dicembre.

I principali nodi - Per quanto riguarda il tetto fisso, al momento risulta prevista una forbice tra 160 e 220 euro per MWh. Resta anche da chiarire il numero di giorni di sforamento che fa scattare il tetto e il differenziale massimo (spread) fra il prezzo del gas naturale sul mercato Ttf di Amsterdam e quello in altri Hub sul Gnl.

Questione rinviata al Consiglio Energia del 19 dicembre - Il nodo è stato rinviato al Consiglio Energia ordinario del 19 dicembre. Dove, in caso di accordo, saranno approvati anche gli altri regolamenti, quello sugli acquisti congiunti Ue di gas e quello sulla solidarietà sulle forniture tra Paesi in caso di crisi.

Pichetto: intesa su meccanismo, soglia da discutere - "C'è stato un accordo sui meccanismi ed è stato stabilizzato un testo sul meccanismo" del price cap. "Certamente ci sono ancora alcuni punti che vanno definiti e sarà fatto durante la riunione del Consiglio Energia di lunedì. Il punto principale di discussione è in questo momento la soglia di prezzo". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.