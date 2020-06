Gaffe di Trump: chiama SS il Secret Service, polemica sul web

Gaffe di Donald Trump, che ha abbreviato il Secret Service che lo protegge con la sigla SS, in un tweet in cui lo elogia insieme alla Guardia nazionale e alla polizia della capitale per aver gestito "molto facilmente" le proteste per la morte di George Floyd davanti alla Casa Bianca. Ma sui social molti utenti gli hanno ricordato che la sigla SS era quella della famigerata organizzazione paramilitare del regime nazista.