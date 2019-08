G7, Tusk sui dazi Usa: "L'Unione europea difenderà il vino francese"

E' invece il presidente francese, Emmanuel Macron, che, prima dell'inizio del vertice, ha spiegato in diretta tv i principali temi che verranno affrontati: pace e soluzione dei conflitti internazionali, più crescita e occupazione, lotta ai mutamenti climatici e all'inquinamento del pianeta.



Trump: "Otterremo molto questo weekend" - "Penso che otterremo molto questo weekend". Lo ha detto il presidente Usa al padrone di casa del G7 di Biarritz Emmanuel Macron, prima dell'avvio di un pranzo di lavoro. "Io e Macron - ha aggiunto - abbiamo molto in comune e siamo amici da tempo, ricordiamo tutti la cena alla Tour Eiffel che è stato un buon inizio". Trump ha poi ricordato che il prossimo anno il G7 si terrà negli Usa.



Conte incontrerà Sisi e Johnson - Il premier Giuseppe Conte, a margine dei lavori del vertice, incontrerà il presidente egiziano Al Sisi e, lunedì, il premier britannico Boris Johnson. Al Sisi è a Biarritz per partecipare alla sessione del vertice dedicata alla lotta contro le diseguaglianze nel continente africano. Ma di certo il caso Regeni sarà tra gli argomenti dello scambio con Conte. Appena un mese fa il premier, intervenendo alla Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina, aveva fatto riferimento al partenariato con l'Egitto "con cui - aveva assicurato - non ho mai desistito, né intendo farlo in futuro, dal richiedere giustizia per Giulio Regeni" Conte a margine del G7 incontrerà anche il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa e il premier australiano Scott Morrison.