G7 di Macron: incendi in Amazzonia, Brexit e economia globale i principali temi del vertice

Gli incendi in AmazzoniaE' l'ultimo dei temi aggiunti, ma uno dei più cari al presindente francese Macron che in un tweet ha manifestato le sue preoccupazioni per la situazione in Brasile. Il leader brasiliano, Jair Bolsonaro, ha puntato il dito contro il tono sensazionalista degli europei, accusati di voler strumentalizzare una questione interna per vantaggi politici personali. La Francia ha già annunciato che al G7 verranno elaborate misure concrete per indurre il presidente brasiliano ad agire contro il disastro in corso.