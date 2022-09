G7: "Non riconosceremo mai referendum farsa voluti da Mosca"

"Non riconosceremo mai questi referendum che sembrano essere un passo verso l'annessione russa e non riconosceremo mai una presunta annessione se ciò accadesse".

Lo scrivono in una nota i leader del G7 definendo i referendum russi in Ucraina "una farsa". "Non hanno effetto legale e legittimità - si legge - come dimostrato dai metodi frettolosi della loro organizzazione e dalla sfacciata intimidazione della popolazione locale".