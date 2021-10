G20, Xi: "Sviluppo globale sia più equo, efficace e inclusivo"

ansa

Parlando in collegamento video al G20 di Roma, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto di rendere lo sviluppo globale "più equo, efficace e inclusivo per garantire che nessun Paese sia lasciato indietro". Xi ha affermato che la pandemia di Covid ha portato "molteplici crisi nel mondo", in particolare nei Paesi in via di sviluppo, e che l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile "ha di fronte sfide senza precedenti".