G20,Trump vuole incontrare Putin ma minaccia commercialmente la Cina

Donald Trump ha detto ai cronisti che probabilmente vedrà Vladimir Putin al G20 argentino, poco prima di partire per Buenos Aires. Il G20, ha sottolineato, è un "momento molto opportuno" per parlare con il leader del Cremlino. Diverso il discorso per la Cina: Trump ha detto di essere vicino ad un accordo commerciale ma "non so se voglio farlo". "Mi piace quello che c'è ora", ha detto riferendosi ai dazi Usa.