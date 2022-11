G20, Meloni: "Su energia tanti errori, non la si usi come arma"

Al G20 di Bali è intervenuto il premier italiano Giorgia Meloni.

"La guerra in Ucraina ha certamente contribuito ad aggravare la crisi energetica globale - ha detto -. Ma ha finalmente posto in evidenza i tanti errori commessi. Dal dramma della crisi energetica può emergere, per paradosso, anche l'opportunità di rendere il mondo più sostenibile e costruire un mercato più equilibrato", nel quale gli speculatori abbiano meno influenza e i Paesi fornitori abbiano meno opportunità di usare l'energia come un'arma contro altri Paesi".