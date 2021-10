G20, India: pronti a produrre 5 miliardi di vaccini entro il 2022

Afp

In India "siamo pronti a produrre 5 miliardi di vaccini entro la fine del prossimo anno". Lo annuncia il ministro degli Esteri indiano Harsh Vardhan Shringla dopo la prima giornata del G20. "Saranno disponibili non solo per i nostri cittadini ma per il resto del mondo - aggiunge - e questo sarà il nostro contributo a ridurre la disparità dei vaccini, i n particolare per il mondo in via di sviluppo".