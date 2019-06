G20, i leader Ue lavorano al documento finale: accordo tra Usa e Cina

Tra le ipotesi primeggia quella di chiudere il G20 di Osaka con un documento simile a quello di Buenos Aires, che conteneva un paragrafo ad hoc per gli Stati Uniti.



Accordo tra Usa e Cina - Trump, nelle battute introduttive del meeting, ha detto di ritenere che Stati Uniti e Cina potrebbero dar vita a un'intesa "storica". Xi, invece, ha ricordato "la diplomazia del ping pong", all'origine della schiarita dei rapporti diplomatici tra i due Paesi, e ha sottolineato che "la cooperazione e il dialogo sono migliori delle frizioni e dello scontro". La cooperazione è l'unica via per avere "benefici" utili a entrambe le parti.



Tria: "Rinvio della procedura Ue? Mai sentito" - Sul versante italiano, tra le varie tematiche sollevate, a tenere banco è ancora la procedura d'infrazione dell'Ue per debito eccessivo. Sulle ipotesi di rinvio a ottobre, circolate per tutta la giornata di venerdì, il ministro Tria ha opposto la sua secca smentita: "Non stiamo trattando in questi termini. Ho letto sui giornali quest'ipotesi ma io non ne ho mai parlato. Deciderà la Commissione europea, ma io non ho mai sentito precedenti di questo tipo".



Lungo colloquio tra Tusk e Conte - Il premier Giuseppe Conte ha avuto un lungo colloquio, a margine del G20, con il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Il presidente del Consiglio ha poi incontrato privatamente anche il primo ministro indiano Narendra Modi.