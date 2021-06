G20, Germania: Cina e Russia usano diplomazia vaccinale per loro interessi

Ansa

"Il G20 è un'opportunità per cooperare in tempi di crisi globali ed è importante avere al tavolo Cina e Russia". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, al suo arrivo al vertice a Matera. Tuttavia, per Maas la diplomazia vaccinale di Pechino e Mosca punta ad "ottenere vantaggi geostrategici di breve termine" invece di salvaguardare la salute globale.