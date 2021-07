G20, Franco: azioni contro i cambiamenti climatici non più rinviabili

"Per raggiungere davvero l'obiettivo di emissioni nette zero servono azioni immediate e concrete". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, al G20 di Venezia. I problemi del cambiamento climatico, ha sottolineato, rappresentano "una minaccia alle persone, al pianeta e alla prosperità. Bisogna agire ora, non si può più rinviare".