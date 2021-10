G20: forniremo più vaccini anti-Covid ai Paesi poveri

Ansa

Nel documento finale del G20 i leader si impegnano a prendere "iniziative per contribuire ad aumentare la fornitura di vaccini e prodotti e strumenti medici nei Paesi in via di sviluppo". L'obiettivo è infatti quello di "contribuire ad avanzare" verso il target del 40% della popolazione vaccinata "in tutti i Paesi entro la fine del 2021 e del 70% entro la metà del 2022".