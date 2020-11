G20, Donald Trump: voglio lavorare con voi ancora per molto tempo

IPA

Donald Trump porta la sua battaglia elettorale al G20. Ai leader mondiali il presidente Usa avrebbe detto di non vedere l'ora di lavorare con loro "per lungo tempo", intravedendo una "decennio straordinario". "E' stato un grande onore lavorare con voi, e non vedo l'ora di continuare a farlo per un lungo periodo", avrebbe detto Trump secondo quanto riportato dal Guardian.