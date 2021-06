G20, Di Maio: "Multilateralismo necessario in sfide globali"

Ansa

Aprendo il G20 di Matera, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha sottolineato come "la pandemia ha messo in luce la necessità di una risposta internazionale a emergenze che trascendono i confini nazionali". Proprio in quest'ottica "il multilateralismo e la cooperazione sono fondamentali per rispondere alle sfide globali - ha detto -. L'Italia sostiene un multilateralismo efficace con una leadership dell'Onu".