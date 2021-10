Ansa

"Non passeremo alle energie rinnovabili dal giorno alla notte, intanto smetteremo di finanziare il carbone.Non è realistico smettere di usare benzina e gas all'improvviso, ma arriveremo ad emissioni zero entro il 2050". Lo ha dichiarato Joe Biden in chiusura dei lavori del G20 a Roma. Il presidente americano ha poi espresso delusione per la mancata partecipazione di Cina e Russia al summit.