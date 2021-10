G20, Biden chiederà più equilibrio nel mercato dell'energia

Ansa

Joe Biden intende sottolineare al G20 di Roma lo squilibrio a breve termine della fornitura e della domanda nel mercato globale dell'energia. Per il presidente americano "è importante trovare maggiore equilibrio e stabilità'', sia nel mercato del petrolio sia in quello del gas. Lo ha detto un alto dirigente dell'amministrazione statunitense, precisando che non sarà chiamata in causa l'Opec.