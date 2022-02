Fusione nucleare più vicina, energia record da un esperimento europeo

Afp

La fusione nucleare è più vicina grazie ai risultati dei recenti esperimenti effettuati dagli scienziati europei del laboratorio Jet (Joint European Torus) del Culham Centre for fusion energy in Gran Bretagna. Un test ha infatti prodotto 59 megajoule di energia nel giro di 5 secondi, pari a 11 megawatt di potenza: si tratta di una quantità doppia rispetto a quella prodotta in un esperimento analogo 25 anni fa.