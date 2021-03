Fuoriprogramma per Biden: inciampa sulla scaletta dell'Air Force One

Il viaggio del presidente Usa ad Atlanta, in Georgia, per un incontro istituzionale con la comunità sino-americana, è iniziato con un fuoriprogramma, fortunatamente senza conseguenze. In procinto di partire dalla Casa Bianca, Biden è scivolato per ben tre volte sulla scaletta dell'Air Force One. Alla fine è riuscito a salire a bordo, ma prima di entrare in cabina, si è voltato a salutare fotografi e cameramen che avevano immortalato l'incidente.