Funerali reporter, Vaticano: polizia Israele viola libertà religiosa

La polizia israeliana "ha violato in maniera molto brutale" il diritto "alla libertà religiosa" della Chiesa durante i funerali della reporter Shireen Abu Akleh.

Lo ha detto l'incaricato di affari della Delegazione apostolica in Terra Santa, padre Thomas Grysa. Un diritto, ha spiegato, "incluso nell'accordo fondamentale tra Israele e Santa Sede". "Questo episodio - ha aggiunto - costituisce un momento di tensione fra Israele e Santa Sede, anche se non è il primo". "Siamo sconvolti per quanto accaduto", ha commentato il Patriarca latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa.