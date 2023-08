Fukushima, al via lo sversamento di acqua radioattiva nel Pacifico

Lo scarico dovrebbe durare decenni

In un video in diretta da una sala di controllo dello stabilimento, la Tepco ha mostrato un membro dello staff accendere una pompa dell'acqua di mare, mossa che ha segnato l'inizio del controverso progetto che dovrebbe durare dai 30 ai 40 anni. "Pompa dell'acqua di mare A attivata", ha detto l'operatore principale, confermando il rilascio era in corso.