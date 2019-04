Fukushima, la Tepco inizia la rimozione del magma radioattivo

A 8 anni di distanza dal disastro nucleare di Fukushima, il gestore della centrale, Tepco (Tokyo Electric Power), ha iniziato i lavori per la rimozione del magma radioattivo all'interno del reattore numero 3, uno dei tre colpiti dalla fusione del nocciolo. In precedenza la società ha dovuto decontaminare l'intero piano per via delle alte radiazioni che non consentono il funzionamento meccanico delle attrezzature radiocomandate.