Frontex, 66mila cittadini russi entrati in Ue nell'ultima settimana

Sono 66mila i cittadini russi entrati nell'Ue negli ultimi sette giorni (19-25 settembre), con un aumento del 30% rispetto alla settimana precedente.

Lo riporta l'ultimo bollettino di Frontex. La maggior parte è entrata attraverso i valichi di frontiera finlandesi ed estoni. "Gli ingressi sono aumentati significativamente in Finlandia a seguito dell'annunciata mobilitazione in Russia", nota il bollettino. "Il 19 settembre - si legge ancora - Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia hanno iniziato ad applicare restrizioni all'ingresso dei cittadini russi che viaggiano esclusivamente per turismo o per svago, restrizioni simili sono in corso in Finlandia".