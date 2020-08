Frode, Steve Bannon si dichiara non colpevole

L'ex consigliere politico di Donald Trump, Steve Bannon, si è dichiarato non colpevole. E' accusato di aver derubato i donatori di un programma di raccolta fondi online "We Build The Wall". Al momento dell'arresto Bannon era a bordo di uno yacht da 28 milioni di dollari, il Lady May, di proprietà del miliardario cinese Guo Wengui. Per il rilascio è stata fissata una cauzione di 5 milioni di dollari.