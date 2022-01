Fridays for Future annuncia sciopero mondiale per il Clima il 25 marzo

Fridays for Future si sta preparando per il prossimo "Sciopero Globale per il Clima" il 25 marzo per chiedere che "vengano garantiti i risarcimenti climatici da parte del Nord del mondo, che ha le maggiori responsabilità. Questi risarcimenti non dovrebbero essere prestiti, ma finanziamenti per le comunita' indigene ed emarginate; per la restituzione delle loro terre, per l'adattamento e le perdite e i danni" spiegano i ragazzi attivisti per il clima in una nota.