Frase su veterani scatena bufera su Trump: "Soldati morti sono idioti"

Anche Fox News (rete vicina ai repubblicani) ha confermato la notizia data da "The Atlantic", secondo cui Donald Trump avrebbe definito "idioti" i militari morti durante la seconda guerra mondiale. A dirlo è stata la giornalista di Fox Jennifer Griffin, la quale ha spiegato che "due ex funzionari hanno confermato che il presidente disprezza i veterani e non ha voluto andare a onorare i caduti americani al cimitero di Aisne-Marne di Parigi".

Trump, sempre secondo la giornalista, sarebbe contrario alla presenza dei veterani in circostanze ufficiali. "Per quanto riguarda la parata militare di Trump del 4 luglio - ha scritto la giornalista di Fox News - durante una sessione di pianificazione alla Casa Bianca dopo aver visto la parata del giorno della presa della Bastiglia nel 2017, il presidente ha detto che la presenza di 'ragazzi feriti' 'non si presenta bene e 'agli americani non piace'".

Melania difende Donald: "Falsità su di lui" - A difesa del presidente è scesa in campo la First Lady. La spesso silenziosa Melania Trump parla dello scandalo che ha investito il marito. "La storia di The Atlantic non è vera. E' pericoloso quando si crede a fonti anonime più di qualsiasi altra cosa e senza sapere le loro motivazioni. Questo non è giornalismo, è attivismo. Ed è un disservizio alla gente di questo Paese", twitta la first lady.