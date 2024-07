Frane in India: almeno 49 vittime, si temono centinaia di dispersi

Sarebbero centinaia le persone rimaste intrappolate dalle frane nello stato meridionale del Kerala, in India. Lo riferiscono in una nota le forze armate del Paese, mentre il bilancio ufficiale al momento è di almeno 49 morti. A causare gli smottamenti, le piogge torrenziali provocate dai monsoni che hanno colpito i villaggi collinari nel distretto di Wayanad. Nella zona sono stati schierati circa 225 soldati per le operazioni di ricerca e salvataggio.