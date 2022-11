Francia, nove vescovi sotto indagine per abusi su minori

In Francia nove vescovi o ex vescovi sono oggetto di una procedura giudiziaria o di una procedura interna alla Chiesa per presunte violenze sessuali su minori.

È quanto annunciato dal presidente della Conferenza episcopale francese, Eric de Moulins-Beaufort, nel corso di una conferenza stampa a Lourdes. Tra questi, figurano personalità come monsignor Michel Santier, ex vescovo di Créteil, e monsignor Ricard, ex vescovo di Bordeaux.