Francia: tutti i reattori nucleari saranno riavviati entro l'inverno

Il colosso francese dell'elettricità Edf si è impegnato a riavviare tutti i suoi reattori nucleari entro questo inverno.

Lo ha annunciato il ministro per la Transizione energetica francese, Agnes Pannier-Runacher, precisando che l'obiettivo è aiutare il Paese a superare l'ampia crisi energetica aggravata dalla guerra in Ucraina. La Francia dipende dall'energia nucleare per circa il 67% dell'elettricità, più di qualsiasi altro Paese, e dal gas per circa il 7%. Al momento, 32 dei 56 reattori nucleari francesi, tutti gestiti da Edf, sono fermi per la consueta manutenzione e, in alcuni casi, per riparare problemi di corrosione.