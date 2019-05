Francia, storica apertura della Chiesa al riconoscimento dei figli dei sacerdoti

Storica apertura della Chiesa cattolica francese verso il riconoscimento dei figli di sacerdoti. Secondo quanto riportato da Le Monde, tre di loro, membri dell'associazione francese Les Enfants du silence (in tutto una cinquantina di figli di preti) sono stati ricevuti per la prima volta - su loro domanda - da un responsabile ecclesiastico francese e a giugno testimonieranno davanti ad alcuni vescovi. L'incontro, finora segreto, si è svolto il 4 febbraio a Parigi, nella sede della Conferenza episcopale di Francia (CEF) ed è durato circa un'ora e mezzo. Ad ascoltare la loro testimonianza, un tabù per la Chiesa prima di questo colloquio, è stato il segretario generale, Olivier Ribadeau-Dumas.