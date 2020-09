Francia, stop ai certificati di verginità, i ginecologi: "Un errore" | La denuncia

In Francia viene annunciata una legge che abolisce i certificati che attestano la verginità di una donna. Ma il no alla sua approvazione arriva proprio da chi quei certificati - suo malgrado - li rilascia: i ginecologi, che sarebbero comunque contrari alle nuovi desposizioni, per tutelare la sicurezza delle donne più vulnerabili di fronte ai genitori o ai futuri mariti musulmani che a volte esigono qull'attestato.

Il no a sorpresa - "Rifiutare i certificati di verginità significa difendere la libertà delle donne e il loro diritto fondamentale di controllare il proprio corpo”. Ma ciononostante "nel mondo reale" quegli stessi certificati sono ancora necessari per proteggere le ragazze o giovani donne islamiche deboli di fronte al mondo maschile, per il quale l'illibatezza resta una condizione "obbligata" per le nozze. È questa, in sintesi, la ragione per cui in Francia alcuni medici e ginecologi si sono opposti al disegno di legge con cui il governo francese ha deciso di vietare i certificati di verginità. Un no che arriva dalle colonne del quotidiano Liberation, su cui i medici hanno lanciato un appello.

La posizione dell'Oms - La decisione del governo francese si inserisce in un progetto più ampio che punta a limitare il cosiddetto "separatismo islamico", il fenomeno per cui alcuni gruppi possono dar vita a comunità separate dallo Stato in cui vivono. E la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità si è schierata da due anni per l'abolizione di queste certificazioni, giudicate "dolorose, umilianti e traumatiche, una violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze”.

Occasione di salvezza - Ma l'atteggiamento proibizionistico - sottolineano i ginecologi sul giornale francese - apre la strada a soluzioni meno sicure, come pratiche clandestine o a viaggi all'estero. E le vittime sarebbero esclusivamente le donne che vivono in famiglie integraliste. "Ci capita di dover fornire questo certificato a una giovane donna per salvarle la vita" - concludono i medici - "e la visita è l'occasione per far liberare le donne dal dominio maschile e familiare".